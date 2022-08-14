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Üstün Dökmen'den skandal sözler: Başörtülü psikolog olamaz

Başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatristleri hedef alan Prof. Dr. Üstün Dökmen, 'Başörtülü psikolog olamaz' dedi.

14 Ağustos 2022 Pazar 11:54 - Güncelleme:
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Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatristleri hedef alan Dökmen, "Başörtülü olmaları meslek etiğine aykırıdır. Bunlar trol kendini saklayan, korkak, kafası çalışmayan kişilerdir." dedi

Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu.

Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

Başörtülü olmalarının meslek etiğine aykırı olduğunu ifade eden Dökmen, "Bunlar trol kendini saklayan, korkak, kafası çalışmayan kişilerdir." dedi

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