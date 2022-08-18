Üstün Dökmen'in başörtüsü hazımsızlığı yeni değilmiş! Bardak fırlatıp saldırmaya çalışmış

Türkiye, 28 Şubat artığı zihniyetin yansımalarıyla ara ara karşılaşmaya devam ediyor. Bu kez Prof. Dr. ünvanlı Üstün Dökmen, büyük tepki çeken sözlere imza attı. Başörtülü psikolog ve psikiyatrist mesleğinin yapılamacağını iddia etti.

"BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR!"

Sabah'ın haberine göre, Rehber öğretmenler, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söyleyen Dökmen, kadınların inançlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğu gibi manasız bir çıkışta bulundu.

Dökmen "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

DAHA BETERİNİ 2018'DE YAPMIŞ!

Öte yandan Üstün Dökmen'le ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 2018 yılında bir özel okulda konferans veren Dökmen, burada başörtülülere ve Anadolu insanına hakaretler yağdırdı. Dini kutsallara saldıran ve rahatsızlığını dile getiren Dökmen, evliliğin kutsal olmadığını, çocuk yapmanın angarya olduğunu söyledi.

SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLAN BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET ETTİ

Bu tip söylemlerinden rahatsızlık duyan tesettürlü bir vatandaşa ise saldırmaya kalktığı öğrenildi. Konferansa katılan Fatma Çaturoğlu, buradaki sözlerinin ardından Dökmen'e soru yönelttiğini ve sonrasında hayatının şokunu yaşadığını belirtti.

BARDAK FIRLATTI SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Çaturoğlu "Kendisine 'Hocam soru sormak istiyorum' dedim. 'Farklı konulardan bahsettiniz. Sizin alanınızla ilgili bir şey öğrenemedik' dedim. 'Sen kimsin beni eleştiremezsin?' diyerek su dolu bardağı fırlattı. Oradakiler engel olmasalardı bana fiziksel olarak saldırıda bulunacaktı." diye konuştu.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Çaturoğlu, Dökmen'e yönelik hakaret davası açıldığını ve davanın Dökmen aleyhine sonuçlandığını ifade ederken, ayrıca 3-4 ay önce manevi tazminat davası da açtığını sözlerine ekledi.