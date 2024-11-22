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Güncel

Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem! ''Asla müsaade etmeyeceğiz''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem! ''Asla müsaade etmeyeceğiz''
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Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanunla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Yerlikaya, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini anımsattı.

Sürücünün, son ihlalin gerçekleştirmesinden itibaren bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmesi halinde her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün süreyle trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakarların mülki amir tarafından el konulacağını ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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