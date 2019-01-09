'Usulsüz dinleme' davasında eski istihbarat şube müdürü Şimşek'e 159 yıl hapis
Gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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