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'Usulsüz dinleme' davasında eski polise 126 yıl hapis

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.

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esedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.

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