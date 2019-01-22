'Usulsüz dinleme' davasında eski polise 126 yıl hapis
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.
- AA
esedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.
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