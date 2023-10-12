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Utanç tablosu su seviyesi azalınca ortaya çıktı: Koltuk, cam atıklar...

Edirne'den geçen Tunca Nehri'ne atılan çöpler, kirliliğe yol açtı. Nehir yatağındaki plastik ve cam atıkların yanı sıra nehre atılan koltuk dikkati çekti.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Utanç tablosu su seviyesi azalınca ortaya çıktı: Koltuk, cam atıklar...
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Edirne'den geçen Tunca Nehri'ne atılan çöpler, kirliliğe yol açtı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle su akışının da yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı.

Su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıkların yanı sıra nehre atılan koltuk dikkati çekti.

Kent sakinleri, Tunca'yı kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde, nehrin debisi saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden, Tunca Köprüsü civarındaki bazı bölümlerde ise su akışı durma noktasına geldi.

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