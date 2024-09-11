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Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağıya attı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı
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Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 yaşındaki çocuğu balkondan atan üvey babaanne tutuklandı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde Ş.Ç. (35), 6 Eylül'de 2 yaşındaki üvey torununu evin birinci katındaki balkondan iterek bahçeye attı.

Ağlama sesi üzerine balkona gelen anne, çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette gördü.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya yoluyla kamuoyuna yansıyan "üvey babaannenin torununu evin balkonundan itmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğu" olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Olayın 6 Eylül Cuma günü saat 16.00 dolaylarında yaşandığı aktarılan açıklamada, baba evine fındık toplamaya gelen M.Ç. ve Z.Ç. çiftinin çocukları H.Ç'yi, üvey babaanne Ş.Ç'nin balkondan düştüğünü söylemesi üzerine önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ifade edildi.

Olayın mağduru H.Ç'nin, hastanede yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korgan Jandarma Komutanlığınca yapılan tahkikat ve güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine üvey babaanne Ş.Ç'nin, H.Ç'yi balkondan bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür. Durumun ortaya çıkmasıyla Ş.Ç. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatılmıştır. Olayın ertesi günü de Korgan Cumhuriyet Savcılığınca 'öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ş.Ç. tutuklanmıştır."

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