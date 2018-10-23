Kocaeli'de üvey kızı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, 9 gün önce Şehitler Mahallesi 171. Sokak'ta üvey kızı Ş.A. (32) tarafından bıçaklanan Yaşar Kanık (52), tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Kanık'ın cenazesi, Gelincik Camisi'nde kılınan namazın ardından, 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Gölcük ilçesinde Ş.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakla yaralamıştı. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.