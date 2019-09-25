Uyarıları dinlemedi! Tunç Soyer eğlenirken, İzmirli sularla boğuştu

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

İZMİR'İ SEL ALDI O KONSERDE EĞLENMEYE GİTTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meteorolojinin tüm uyarılarını görmezden gelerek, Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Harbiye'deki Tarkan konserine gitti.

İzmirli vatandaşlar, sularla boğuşurken Soyer'in İzmir'i bırakıp eğlenmeye gitmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti İzmir Büyükşehir Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Tunç Soyer'in tüm uyarılarına rağmen şehri bırakıp gitmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hızal açıklamasında, ''İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyarılara rağmen önlem almama huyundan yeni dönemde vazgeçmesini temenni ediyoruz. Şehrin belediye başkanının İzmirli hemşehrilerimizin yanında olmak yerine farklı bir şehirde eğlenmekle meşgul olmasını doğru bulmuyoruz.'' ifadelerini kullandı.