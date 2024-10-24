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  • 'Uygur Türkü Çin'e sınır dışı edilecek' iddiasına yalanlama: Bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir
Güncel

'Uygur Türkü Çin'e sınır dışı edilecek' iddiasına yalanlama: Bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir

Göç İdaresi Başkanlığı, 'Uygur Türkü bir kişinin Çin'e sınır dışı edileceğine' ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 16:40 - Güncelleme:
'Uygur Türkü Çin'e sınır dışı edilecek' iddiasına yalanlama: Bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir
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Başkanlıktan, "Uygur Türkü birinin Çin'e sınır dışı edileceğine" ilişkin iddiaların bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer almasının ardından açıklama yapıldı.

Söz konusu kişinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri tarafından operasyonla 17 Ekim'de gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 20 Ekim'de İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildiği kaydedildi.

"HİÇBİR UYGUR TÜRKÜ ÇİN'E GÖNDERİLMEMİŞTİR"

Açıklamada, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 4. maddesi uyarınca hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahsa Çin'e gitmek istediğine dair evrak imzalatılmaya çalışıldığı iddiası gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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