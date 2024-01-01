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AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), son yolculuğuna uğurlandı.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Uysal son yolculuğuna uğurlandı
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Dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uysal'ın cenazesi, helallik alınması için evinin önüne getirildi.

Daha sonra Zağnos Paşa Camii'ne götürülen Uysal'ın naaşı, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uysal'ın bir süre önce fıtık ameliyatı olduğu ve tedavisine evinde devam edildiği belirtildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uysal'ın cenaze törenine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Belgin Uygur, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ilçe başkanları, milletvekilleri, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

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