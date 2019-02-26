Uysal: Tersane İstanbul, Haliç'i yeniden cazibe merkezi yapacak

İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak Tersane İstanbul projesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. Beyoğlu Camikebir'deki temel atma törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, yatırımcı firma Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin de aralarında bulunduğu iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN: “İLK DEFA BİR KADIN MÜZESİ BURADA İNŞA EDİYORUZ”

Tersane İstanbul Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin İstanbul’un marka değerini artırmakla kalmayıp Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacağını ifade etti. Erdoğan, “238 bin metrekarelik alanda yap-işlet-devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. Kültür hayatına böylece katkıda bulunmuş olacağız. Bunun yanında da elbette tiyatro, sinema, sergi alanları ve otoparklar olacak. Yıllık ortalama yerli yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Yapım süresi üç yıl ama Kasım'da ilk etap açılacak” dedi.

ERDOĞAN: “PROJE İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tersane İstanbul Projesi’nde, tarihî ve tescilli yapılarla ilgili süreç de büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. SİT alanının tarihî değeri korunarak kentsel dönüşüm, sosyal dönüşüm ve ekonomik dönüşüm bir arada gerçekleştiriliyor. Proje, İstanbul’umuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye’nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Böylece Haliç, tamamlanınca Avrupa'nın en büyük bilim merkezi olacak Haliç Bilim Merkezi’nin yanı sıra, bölgenin güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir esere daha kavuşacaktır.”

“Önümüzdeki dönemde İstanbul’u yollarıyla, metrolarıyla, parklarıyla, şehir bahçeleriyle, altyapısı, üstyapısıyla, işte bugün burada olduğu gibi muhteşem tesislerle, güzelleştirmeye devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim güç ve ömür, milletimiz de destek verdiği sürece, ülkemiz için, İstanbul’umuz için çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

UYSAL: “HALİÇ, DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, “İstanbul’un tarihi bir gününe daha şahitlik yapmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, “Haliç bizim için, tarihi mirasımızın, hafızamızın saklı olduğu, Galata-Pera ve Fatih’in buluştuğu bir yerdir. İşte bu müstesna mekânda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği muhteşem bir proje daha başlıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, Haliç Tersanesi’nin yeniden cazibe merkezi olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Haliç bu büyük projeyle İstanbul’un ekonomisine, kültürüne, sanatına ve turizmine daha çok hizmet edecek. Kongre merkezleri, müzeler, sergi ve gösteri alanları, bilim ve sanayi atölyeleri, Haliç Kültür Vadisinin en önemli eserleri olacak. Haliç’i, limanı ve otelleriyle turizmin kalbine yerleştiren Tersane İstanbul şehrimize çok yakışacak. Ve Haliç, eskiden olduğu gibi sadece İstanbul’un değil, dünyanın çekim merkezi haline gelecek. Tarihin titizlikle korunduğu, kimliğine yakışan fonksiyonlarla takviye edildiği, milletçe gurur duyacağımız Tersane İstanbul Projesi’nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

YILDIRIM: “HALİÇ SAHİLLERİ KESİNTİSİZ İSTANBULLULARIN OLACAK”

Törende bir konuşma gerçekleştiren TBMM Eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise, “Bugün tarihi bir gün. 558 yıl sonra bu bölge artık İstanbul’un bilim kültür sanat merkezi haline gelecek. Burada yapılan tesislerle İstanbul’un marka değeri artacak ve turizm gelirleri artmış olacak. Çevreye duyarlı bir çalışma yürütülecek. Yeşil alanlar korunacak, tabiatla barışık bir proje gerçekleştirilecek. 100-150 yıllık ağaçlar yaşatılacak. Tersanenin alametifarikası olan büyük vinçler örnek olarak bulunacak. Bunun yanında Çorlulu Ali Paşa Camisi, hamamı, şadırvanı, idare binası gibi tarihi önemi olan eserler ihya edilecek” dedi.

Yıldırım yeşil ağ projesi kapsamında Haliç sahillerinde kesintisiz yaya ulaşımının olacağının altını çizerek, “Yani Karaköy’den çıkacak Şişhane, Kasımpaşa, Hasköy, Sadabad’dan dönecek Eyüp Sultan’dan Eminönü’ne kadar bütün sahil kesintisiz İstanbulluların emrinde olacak. Öncelik sahil vatandaşların. Haliç’in her iki tarafı bir yaşam alanı haline gelecek. İstanbulluların nefes almak için hoşça vakit geçirmek için gelecekleri bir mekan haline gelecek. Geceleri ışıl ışıl gündüzleri yemyeşil bir haliç. Tüm bu yatırımlarla haliç turizm merkezi ve çekim merkezi olacak” ifadelerini kullandı.