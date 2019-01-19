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Uyumak için girdiği mağazanın vitrininde ilgi odağı oldu

Başkentte, ısınmak ve uyumak için giyim mağazasının vitrinine giren köpek, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

  • AA
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Çankaya ilçesindeki 15 Temmuz Kızılay Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki bir giyim mağazasına giren köpek, kıyafetlerin bulunduğu vitrinde ısınmaya çalıştı.

Mağaza görevlilerinin müdahale etmediği köpek, "İndirim" yazılarının yer aldığı vitrinde, ürünlerin ve fiyat etiketlerinin yanında uyudu. Köpeğin, vitrindeki görüntüsü, mağaza müşterilerinin ve çevredekilerin de dikkatini çekti.

Vitrinde bir köpeğin bulunduğunu fark edince şaşkınlık yaşayan bazı vatandaşlar, köpeğin bu durumunu cep telefonlarıyla da görüntüledi.

Mağaza yetkilileri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin mağazalarına daha önce de geldiğini, kendilerinin bu duruma hiçbir zaman müdahale etmediklerini söyledi. Yetkililer, köpeğin bazen vitrinde bazen de diğer bölümlerde ısınıp, bir süre uyuduktan sonra mağazadan ayrıldığını kaydetti. 

 

 

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