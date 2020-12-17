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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi

Anayasa Mahkemesi: 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:34
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Anayasa Mahkemesi: 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.

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