Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi
Anayasa Mahkemesi: 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.
17 Aralık 2020 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:34
Anayasa Mahkemesi: 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir.