8 Aralık 2025 Pazartesi
  Güncel
  Uyuşturucu baskınında çatışma! Bir polis şehit oldu
Güncel

Uyuşturucu baskınında çatışma! Bir polis şehit oldu

İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu bir polisin ağır yaralandığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü, iki kişinin yakalandığını duyurdu. Ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak'ın şehit olduğu bildirildi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 09:42
Uyuşturucu baskınında çatışma! Bir polis şehit oldu
Valilikten yapılan açıklamada, emniyet ekiplerinin saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlediği bildirildi.

Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır. Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

Popüler Haberler
