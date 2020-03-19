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Uyuşturucu baskınında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:46
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu Fenk Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Ozon"un yardımıyla araçta arama yapan ekipler, 63 uyuşturucu hap ve bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Çalışmanın devamında belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonda da 1278 uyuşturucu hap ve 15 gram kubar esrar bulundu.

Operasyonda S.A, F.Y, F.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.A. ve F.Y. tutuklandı. F.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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