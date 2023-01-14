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Uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandı: Ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu

Aydın'da uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konulurken, şahsa 20 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandı: Ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik faaliyetler sürüyor. Efeler ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan bir aracın sürücüsü M.Ç. isimli şüphelinin üzerinde 2 adet esrar öğütücüsü ve esrar kırıntısı ele geçirildi. Sağlık kurumuna sevk edilen sürücünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şahsa ehliyeti 5 yıl geri alınarak 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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