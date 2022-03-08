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Uyuşturucu etkisindeyken araç kullandı, kamyonla çarpıştı: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde, 2 adet uyuşturucu aparatının yanı sıra alkol şişeleri ve büyük bir bıçak ele geçirildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün yapılan tetkiklerinde uyuşturucu kullandığı belirlendi. Otomobil sürücüsüne uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmaktan 9 bin 400 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu.

İHA8 Mart 2022 Salı 11:09 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:09
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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Önal'ın kullandığı 42 K 6165 plaka, 42 K 8736 dorse plakalı tırın, Demirciler kavşağındaki trafik ışıklarında, Demirciler istikametinden D-400 Karayoluna çıkan Kemal K.'nin kullandığı 07 ZP 809 plakalı 131 Şahin Marka otomobille çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza yapan otomobilde birisi plastik diğeri cam olmak üzere 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, içki şişeleri ve ekmek bıçağı ele geçirildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE CEZA YAĞDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal K.'nin hayati tehlikesi devam ederken, yapılan tetkiklerde uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı belirlendi. Trafik ekipleri Kemal K. hakkında uyuşturucu etkisiyle araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 9 bin 400 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine de 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca otomobil de bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

"ANİDEN YOLA ÇIKTI"

Tır sürücüsü Ramazan Önal, Alanya istikametinden Manavgat istikametine giderken, kendisine yeşil yandığı sırada, diğer araçlar beklediği halde otomobilin aniden yola çıktığını, kornaya basarak uyarmasına rağmen yoluna devam ettiğini, kendisinin de duramayarak otomobile çarptığını söyledi.

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