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Uyuşturucu ile mücadele: 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Uyuşturucu ile mücadele: 3 şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 6 şüpheliden oluşan 2 ayrı grup belirlenerek yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.A., Ş.T. ve S.S.B. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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