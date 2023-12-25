İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3257
  • EURO
    32,3836
  • ALTIN
    1933.15
  • BIST100
    7398.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu kullandıkları anları sosyal medyada paylaşan 2 zanlı yakalandı
Güncel

Uyuşturucu kullandıkları anları sosyal medyada paylaşan 2 zanlı yakalandı

Trabzon'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Uyuşturucu kullandıkları anları sosyal medyada paylaşan 2 zanlı yakalandı
ABONE OL

Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Y.B'nin, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken paylaşımda bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Y.B'nin evinde arama yapan polis, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirdi.

Şüphelinin irtibatlı olduğu belirlenen U.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma, Y.B. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.