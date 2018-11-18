Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uyuşturucu kullandıkları esnada jandarmaya yakalandılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan 7 şahıs gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Sitilce mevkiinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.G.,M.İ., V.Ç., N.K., F.Ş., A.D, ve M.T., isimli 7 şahsı uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Yakalanan şahısların üst aramalarında paketlenmiş 15 gram bonzai, 10 gram esrar, 8 adet extacy uyuşturucu hap, 27 santim uzunluğunda hançer şeklinde bıçak ele geçirildi. Şahısların üzerinden çıkan uyuşturucu maddesi ile bıçağa el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Üşengeç insanların güldüren halleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA