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Uyuşturucu kuryesinin vurduğu polis ağır yaralı

Eskişehir'de gözaltına alınırken direnen şüphelinin arbedede tabancayla yaraladığı polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Uyuşturucu kuryesinin vurduğu polis ağır yaralı
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınırken direnen şüpheli M.H.'nin (36), arbedede tabancayla yaraladığı polis memuru Hasan K.'nin (45) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğümüzce Aranan Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan aranan ve 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.H. isimli hükümlüyü yakalamak üzere ikametinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çalışma başlatılmış, şahıs muhafaza altına alınarak ekip aracına bindirilmiştir. Devlet hastanesine doktor raporu için sevk edildiği esnada şüpheli şahıs polis ekibi içerisinden kaçmaya çalışarak, görevli memurlara mukavemet etmiş. Şüpheli şahıs ve polis memurlarımız arasında çıkan arbede sonucunda polis memuru kendi silahı ile sol diz üstünden yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi hastanede devam etmektedir. Şüpheli hakkında kesinleşmiş cezası ve görevini yaptırmamak için direnme-mukavemet ve taksirle yaralama suçundan adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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