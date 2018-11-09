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Uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, son 1 ay içinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonlarında, 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışına yönelik son 1 ayda 8 operasyon düzenledi. Operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda; 196 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 15 gram skunk, ruhsatsız 2 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 5 bin 985 TL ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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