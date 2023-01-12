Uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, uyuşturucu madde sattığı belirlenen O.F.K. ve Ö.T. belirlendi. Belirlenen şüpheliler, polis tarafından savcılık koordinesinde başlatılan operasyonla evlerinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliye de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.