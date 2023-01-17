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Uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama

Kocaeli'de polis ekiplerince 9-15 Ocak tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında yakalanan 153 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 10:48 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 9-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışması gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan 116 uygulamada toplam 153 şüpheli yakalandı. Bu şahıslardan 13'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 111 şüpheli serbest kaldı ve 2'si ise adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda 43 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 212 gram metamfetamin, 31 gram skunk, 3 gram kokain, 428 gram esrar, 28 ad sentetik ecza, 2 tane ecstasy, 4 bin 595 TL, 5 hassas terazi, 51 fişek ve tabanca ele geçirildi.

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