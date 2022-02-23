İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2022 Çarşamba / 22 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı
Güncel

Uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

İHA23 Şubat 2022 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:52
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 7-21 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 151,06 gram bonzai, 180,01 gram metamfetamin, 6,44 gram eroin, 57,6 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.