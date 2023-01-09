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Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.F.Y, M.A.İ, S.Y, O.D. ve M.M.K'yı gözaltına aldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.İ, S.Y, O.D. ve M.M.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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