Uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilogram skunk, 770 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar, 1,40 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - Otomobil lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, operasyon kapsamında takip sonucu durdurulan araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobil lastiğinde uyuşturucu ele geçirildiği görülüyor.

