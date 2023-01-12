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Uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerce yapılan iki ayrı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilogram skunk, 770 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar, 1,40 gram kokain, 9 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - Otomobil lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, operasyon kapsamında takip sonucu durdurulan araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobil lastiğinde uyuşturucu ele geçirildiği görülüyor.

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