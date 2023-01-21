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Uyuşturucu operasyonu : 9 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu : 9 zanlı gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 14 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 5 gram esrar, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 600 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla zanlılar M.V.L, F.Y, B.E, S.Y, F.M, Ö.Y, E.T, C.G, M.K. gözaltına alındı.

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