Uyuşturucu operasyonu : 9 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 14 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 5 gram esrar, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 600 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla zanlılar M.V.L, F.Y, B.E, S.Y, F.M, Ö.Y, E.T, C.G, M.K. gözaltına alındı.