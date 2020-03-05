İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0891
  • EURO
    6,7766
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    112705
Güncel

Uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişiye işlem yapılırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 11:29

Tekirdağ Eski Malkara Yolu üzerinde durdurulan 59 EP 144 plakalı araçta bulunan T.İ. ve R.B. isimli şahıslardan, beyaz şeffaf poşet içerisinde beyaz kağıda sarılı daralı 23,2 gram bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.

ŞAHISLAR HAKKINDA GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da tespit edilen bir şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde fişeklenmiş halde 47 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi, fişeklenmiş halde 3 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 150 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Y.İ. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli soruşturma işlemlerine başlandı.

Elazığ'da depremde ağır hasar gören bin 159 yapı yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.