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Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Diyarbakır Bismil'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:41

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak 3 ay boyunca Bismil'de teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmada, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirerek okul önlerinde torbacılık yapanlara uyuşturucu temin eden suç organizasyonu içerisinde yer alan şüpheliler hakkında 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 94 adedi küçük paketler halinde satışa hazır olmak üzere toplam 22 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S. (27), N.Y. (34), R.Ç. (27), R.O. (25), C.K. (33), M.D. (24), K.T. (31), G.K. (30), Ş.A. (36) ve R.K. (27) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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