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Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

IHA10 Ocak 2023 Salı 10:32 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
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Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 153 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 18 gram eroin, 20 adet sentetik ecza hap, 46 gram esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet sikke ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından jandarmada ki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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