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Uyuþturucu operasyonunda 12 kiþi tutuklandý

Ýzmir merkezli uyuþturucu operasyonunda 12 þüpheli tutuklandý. 4 kiþi adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:24 - Güncelleme:
Uyuþturucu operasyonunda 12 kiþi tutuklandý
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Ýzmir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuþturucu operasyonunda gözaltýna alýnan 16 þüpheliden 12'si tutuklandý.

Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, kentteki turistik eðlence mekanlarýnda uyuþturucu satan ve bu kiþilere uyuþturucu temin eden þüphelilere yönelik çalýþma baþlattý.

Polis ekipleri, Ýzmir'in yaný sýra Ýstanbul, Adana, Sakarya, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere eþ zamanlý baskýn düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiði operasyonda, narkotik köpekleriyle adreslerde yapýlan aramalarda satýþa hazýr hale getirilmiþ çeþitli tür ve miktarlarda uyuþturucu ele geçirildi, 16 þüpheli gözaltýna alýndý.

Emniyetteki iþlemin ardýndan adliyeye sevk edilen þüphelilerden 12'si tutuklandý, 4'ü adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.

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