Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Akşehir'e çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde yapılan ihbarlar üzerine araştırma ve çalışma yaptı. Narkotik ekibi gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaları çerçevesinde Ankara ve İzmir plakalı iki araç ile Antalya'dan Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğini belirleyerek, araçları takibe aldı. İki araç Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik ekipleri tarafından Engili Mahallesi yol kavşağında durduruldu. Araçlarda bulunan R.B., İ.S. ve M.M. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte araçlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçlarda yapılan aramalarda İzmir plakalı araçta 6,50 gram esrar, Ankara plakalı araçta aracın havalandırma ızgarası altına gizlenmiş 55 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler R.B., İ.S. ve M.M. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. R.B. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İ.S. ve M.M. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler İ.S. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.