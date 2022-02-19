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Uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 10:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:19
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına dair bilgilere ulaştı. Bu kapsamda, eğitimli köpeklerin de katılımıyla Hatay merkezli Gaziantep, Rize ve Antalya'daki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde 150 gram sentetik uyuşturucu, 260 gram esrar, 180 gram eroin, 161 uyuşturucu hap, 27 kök Hint keneviri, 8 otomatik av tüfeği, 18 uyuşturucu içme aparatı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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