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Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 9,21 gram metamfetamin, 1 kilo 124 gram esrar ve 113 sentetik ecza ele geçirildiği, 18 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

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