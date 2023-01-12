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Uyuşturucu operasyonunda 832 bin 356 hap ele geçirildi

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 828 bin 356 hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda 832 bin 356 hap ele geçirildi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce durdurulan bir otomobilde yapılan aramanın ardından genişletilen soruşturma kapsamında iki ildeki 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda uyuşturucu nitelikli 828 bin 356 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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