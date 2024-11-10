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Uyuşturucu operasyonunda narkotik dedektör köpeği devrede! 7 kişi tutuklandı

Elazığ'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan operasyonun sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA10 Kasım 2024 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda narkotik dedektör köpeği devrede! 7 kişi tutuklandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente giriş yapan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 1 kilo 587 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 46,73 gram esrar, 43,45 gram sentetik uyuşturucu, 44 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek, 2 pompalı tüfek ile 3 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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