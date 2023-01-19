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Uyuşturucu operasyonunda60 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 205 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda60 zanlı gözaltına alındı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 205 polisin katılımıyla Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 60 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, farklı türlerde uyuşturucuyla hassas terazi gibi malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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