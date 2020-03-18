İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4753
  • EURO
    7,0523
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    86114.1
Güncel

Uyuşturucu otomobil farından çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, farın içerisine gizlenmiş esrar, ecstasy ve metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.Ç. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:40
ABONE OL

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir yolu üzerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, far içerisine gizlenmiş poşetler halinde 170 adet ecstasy, 25 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan O.Ç. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ankara'da sahte dezenfektan operasyonu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Koronavirüsü bitiriyor
Koronavirüsü bitiriyor

Koronavirüsü bitiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.