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Uyuşturucu paketleri sahile vurdu! Üzerlerindeki fotoğraf şaşırttı

Libya kıyılarına vuran uyuşturucu paketleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 250 gramlık yüzlerce uyuşturucu paketinin üstünde yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ait fotoğraflar ise, görenleri şaşırttı.

star.com.tr9 Şubat 2022 Çarşamba 13:00 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:00
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Libya'nın Merec şehrinde, Akdeniz kıyılarına vuran paketler, yerel halk arasında şaşkınlığa neden oldu.

Paketleri gören vatandaşlardan biri, Libya Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından, 250 gramlık 323 paketin içinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

PAKETLERDEN ÇOK ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAF DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

323 uyuşturucu paketinin kıyıya vurmasından ziyade, paketlerin üzerinde yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait bir fotoğraf, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Paketlerin üzerinde bulunan fotoğrafın sebebi henüz bilinmezken yakalan uyuşturucular Libya Kriminal Soruşturma Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de üzerinde Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının bulunduğu büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti.

star.com.tr

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