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Uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği 1 şüpheliyi yakaladı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Uyuşturucu satan şüpheli yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesinde 1 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak çalışma yaptı. Yapılan takip ve araştırma çalışmasında şüphelinin evini tespit eden ekipler, operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 655 gram metamfetamin, 32 gram esrar, 9 gram kokain, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve suçta kullanılan 2 adet şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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