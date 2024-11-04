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Uyuşturucu satan zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Uyuşturucu satan zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası
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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık R.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 8 Ağustos 2023'te polis ekiplerince Barbaros Mahallesi'ndeki ikametinin önüne otomobille gelen Ş.K'ye uyuşturucu satarken yakalanan R.A'nın adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak R.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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