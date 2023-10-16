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Uyuşturucu satarken yakalanmıştı! 15 yıl hapse çarptırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bisikletiyle sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Uyuşturucu satarken yakalanmıştı! 15 yıl hapse çarptırıldı
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, gece vakti bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.S. savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.S'nin, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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