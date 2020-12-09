Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 33 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 411 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, 3 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 27 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.