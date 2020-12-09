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Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 33 gözaltı

Gaziantep polisi, zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 33 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 10:58
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 411 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, 3 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 27 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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