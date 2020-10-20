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Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' baskını

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA20 Ekim 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:31
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Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 400 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 3 hassas terazi, iki ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 20 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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