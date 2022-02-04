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Uyuşturucu satıcısı 11 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen 11 şüpheli şahıs yakalandı.

İHA4 Şubat 2022 Cuma 17:48 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 17:48
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 111 adet extacy hap, 49,70 gram metamfetamin, 13,75 gram hint keneviri tohumu, 10 gram esrar, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 56 adet fişek ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin aralarında görevi yaptırmamak için direnme, dolandırıcılık ve hakaret suçlarından 3 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Yakalanan 11 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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