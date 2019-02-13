Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen çift tutuklandı
Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 2 kilogram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.
Bunun üzerine evdeki A.İ. (62) ve eşi H.İ. (59) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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