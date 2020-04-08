Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçmak için hapları engelli kızının üzerine sakladı

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:39

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, H.G'nin (46) uyuşturucu satışı yapacağı istihbaratına ulaştı.

Şüphelinin içerisinde olduğu aracı durduran ekipler, şüpheli ile engelli kızı R.G (21) ve araç sürücüsü O.D'yi (39) gözaltına aldı.

H.G'nin satmaya çalıştığı uyuşturucuları kızının üzerinde sakladığını fark eden jandarma, kızın üst aramasında 94 uyuşturucu hap buldu.

R.G ile O.D işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. H.G ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.