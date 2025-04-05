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Uyuşturucu tacirlerine darbe

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 516 kişi tutuklandı.

5 Nisan 2025 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Uyuşturucu tacirlerine darbe
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 Milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 44 şüpheli yakalandı. 516'sı tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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